Spectacle théâtral ToizéMoi Parlez-moi de moi Place de l’Hotel de Ville La Châtre, 19 janvier 2024, La Châtre.

La Châtre Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « ToizéMoi » à La Châtre..

Cette comédie savoureuse parle de ce qui préoccupe tout comédien masculin égocentré : LUI ! Mathilde est à la fois son agent, sa compagne, sa secrétaire, son infirmière, sa cuisinière et se dépense sans compter jusqu’au jour où… Ça sent le vécu mais quel plus grand plaisir que d’en rire ce soir. Marie Blanche et Alain Chapuis (tavernier de Kaamelott), alias les ToizéMoi reviennent à La Châtre après y avoir fêté leur divorce, vécut des vacances en couple et élevé des enfants “ modèles ” ; une partition de bonheur et d’humour.

25 EUR.

Place de l’Hotel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Pays de George Sand