Spectacle théâtral Thomas VDB s’acclimate Place de l’Hotel de Ville La Châtre, 7 décembre 2023, La Châtre.

La Châtre,Indre

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Thomas s’acclimate » à La Châtre. Seul-en-scène d’humour..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . 25 EUR.

Place de l’Hotel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



The Théâtre Maurice Sand association welcomes the show « Thomas s’acclimate » to La Châtre. A one-man comedy show.

La asociación Théâtre Maurice Sand acoge en La Châtre el espectáculo « Thomas s’acclimate ». Un espectáculo cómico unipersonal.

Der Verein Théâtre Maurice Sand empfängt die Aufführung « Thomas s’acclimate » in La Châtre. Humorvolles « Seul-en-scène ».

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Pays de George Sand