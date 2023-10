Projection débat autour du film Le Consentement avec Femmes Solidaires Place de l’Hôtel de Ville La Châtre, 23 novembre 2023, La Châtre.

La Châtre,Indre

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Femmes solidaires propose un échange-projection avec le film :

Le consentement d’après l’affaire Matzneff : le film de Vanessa Filho – avec JPaul Rouve, Laetitia Casta, Kim Higelin.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . 6 EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



As part of the International Day for the Elimination of Violence Against Women, Femmes solidaires is offering an exchange and screening of the film :

Le consentement d?après l?affaire Matzneff : le film de Vanessa Filho – with JPaul Rouve, Laetitia Casta, Kim Higelin

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Femmes solidaires organiza un debate y la proyección de la película :

Le consentement d’après l’affaire Matzneff: le film de Vanessa Filho – con JPaul Rouve, Laetitia Casta, Kim Higelin

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen bietet Femmes solidaires eine Austauschprojektion mit dem Film :

Le consentement d’après l’affaire Matzneff: der Film von Vanessa Filho – mit JPaul Rouve, Laetitia Casta, Kim Higelin

