Janzé À la découverte de l’hôtel de Ville ! Place de l’Hôtel de Ville Janzé, 17 septembre 2023, Janzé. À la découverte de l’hôtel de Ville ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Place de l’Hôtel de Ville À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Janzé Histoire et Patrimoine, vous donne rendez-vous à l’hôtel de Ville pour redécouvrir l’histoire de cette place. Au programme : exposition dans la mairie sur l’histoire du bâtiment

présentation des archives municipales

historique sur les Maires de la ville. Sur la place, un parcours commenté vous sera proposé pour découvrir l’histoire de la place et des bâtiments principaux qui la composent ou l’ont composée. Restauration sur place. Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 35150, Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.janze.fr/ [{« link »: « https://janzehistoireetpat.wixsite.com/35150/journ%C3%A9e-du-patrimoine-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

