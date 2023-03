Issy accueille le Marché Gourmand des Terroirs de France du samedi 11 au lundi 13 mars Place de l’hôtel de ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Issy accueille le Marché Gourmand des Terroirs de France du samedi 11 au lundi 13 mars Place de l’hôtel de ville, 11 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Issy accueille le Marché Gourmand des Terroirs de France du samedi 11 au lundi 13 mars 11 – 13 mars Place de l’hôtel de ville Entrée libre Issy-les-Moulineaux deviendra la vitrine de la gastronomie Française durant 3 jours, les 11, 12 & 13 mars prochain, de 9h00 à 19h00, place de l’Hôtel de Ville. Une occasion de renouer avec les bons goûts de nos terroirs, où l’accent, le sourire et la bonne humeur vous accompagneront. Venez faire le plein de bons produits ! Place de l’hôtel de ville avenue de la république 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+01:00 – 2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-13T09:00:00+01:00 – 2023-03-13T19:00:00+01:00 marché gourmand

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Place de l'hôtel de ville Adresse avenue de la république 92130 issy les moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Place de l'hôtel de ville Issy-les-Moulineaux

Place de l'hôtel de ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Issy accueille le Marché Gourmand des Terroirs de France du samedi 11 au lundi 13 mars Place de l’hôtel de ville 2023-03-11 was last modified: by Issy accueille le Marché Gourmand des Terroirs de France du samedi 11 au lundi 13 mars Place de l’hôtel de ville Place de l'hôtel de ville 11 mars 2023 Issy-les-Moulineaux Place de l'hôtel de ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine