Marché de Noël de Honfleur Place de l’Hôtel de Ville Honfleur, 20 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Un cadre chaleureux pour se retrouver autour des braseros et partager un moment de détente conviviale..

Vendredi 2023-12-20 fin : 2024-01-07 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



A warm setting to gather around braziers and share a moment of convivial relaxation.

Un lugar cálido y acogedor para reunirse en torno a los braseros y compartir un momento de distensión cordial.

Ein gemütlicher Rahmen, um sich um die Feuerkörbe zu versammeln und einen Moment der geselligen Entspannung zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité