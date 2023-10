Récolte de boîtes de Noël Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller, 2 décembre 2023, Guebwiller.

Récolte de boîtes de Noël par des bénévoles d’associations caritatives. Pour participer, il suffit d’une boîte à chaussure, une attention chaude, une gourmandise, un loisir, un produit de beauté ,un mot doux et on emballe la boîte !.

Place de l’Hôtel de Ville

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Christmas boxes collected by charity volunteers. To take part, all you need is a shoebox, a warm gift, a delicacy, a hobby, a beauty product, a kind word and we’ll wrap the box!

Cajas de Navidad recogidas por voluntarios solidarios. Para participar, sólo necesitas una caja de zapatos, un regalo calentito, un dulce, una afición, un producto de belleza, una palabra amable… ¡y nosotros envolveremos la caja!

Sammeln von Weihnachtskartons durch Freiwillige von Wohltätigkeitsorganisationen. Um mitzumachen, brauchen Sie nur einen Schuhkarton, eine warme Aufmerksamkeit, eine Leckerei, ein Hobby, ein Kosmetikprodukt, ein nettes Wort und schon wird der Karton gepackt!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller