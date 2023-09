Noël Bleu – Patinoire écologique et manège Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller, 25 novembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Patinoire et manège 1900 pour le plaisir des petits et des grands ! Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 20h. Ouvert les 24 et 31 décembre de 11h à 16h. Fermé le 25, 26 décembre et 1er janvier..

2023-11-25 fin : 2023-12-24 20:00:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Skating rink and 1900 merry-go-round for young and old! Open Wednesdays, Saturdays and Sundays from 3pm to 8pm. Open on December 24th and 31st from 11am to 4pm. Closed on December 25, 26 and January 1.

Pista de patinaje y tiovivo 1900 que harán las delicias de grandes y pequeños Abierto los miércoles, sábados y domingos de 15.00 a 20.00 h. Abierto los días 24 y 31 de diciembre de 11.00 a 16.00 h. Cerrado los días 25, 26 de diciembre y 1 de enero.

Eislaufbahn und Karussell aus dem Jahr 1900 zum Vergnügen von Groß und Klein! Geöffnet mittwochs, samstags und sonntags von 15:00 bis 20:00 Uhr. Am 24. und 31. Dezember von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Geschlossen am 25., 26. Dezember und 1. Januar.

