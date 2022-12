Bal folk place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16)

Bal folk place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16), 21 janvier 2023, . Bal folk Samedi 21 janvier 2023, 21h00 place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16)

8 et 10€

avec Khaverim place de l’hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16) Salle des fêtes place de l’hôtel de ville, 16160 Gond-Pontouvre, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40222 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour accompagner le stage de danses d’Israël que « Trad en 16 » organise les 21 et 22 janvier, et qu’anime Vincent Parodi, un bal folk figure au programme. Ce bal se déroulera samedi 21 janvier à partir de 21 heures à la salle des fêtes de Gond-Pontouvre (Charente). En première partie, c’est le groupe « Khaverim » qui ouvrira le bal avec un florilège de ses meilleures danses d’Israël, celles-là même qui font un tabac l’été au Grand Bal de l’Europe, à Gennetines. En seconde, c’est le « Duo BarHé » qui prendra le relais, avec Jean-Michel Hébras à l’alto et Jean-Luc Barraud à la guitare, pour proposer tout ce qu’un bon bal folk peut compter, valse, scottish, mazurka, avant-deux, maraichine, bourrée… Buvette, crêpes… évidemment ! Infos : 05 45 68 32 63 source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T21:00:00+01:00

2023-01-22T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu place de l'hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16) Adresse Salle des fêtes place de l'hôtel de ville, 16160 Gond-Pontouvre, France Age maximum 110 lieuville place de l'hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16)

place de l'hôtel de ville, Gond-Pontouvre (16) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//