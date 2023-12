Marché de Noël place de l’Hotel de Ville Gémenos Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gémenos Marché de Noël place de l’Hotel de Ville Gémenos, 4 décembre 2023, Gémenos. Gémenos,Bouches-du-Rhône marché de noël incontournable et convivial dans un décors féérique..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

place de l’Hotel de Ville salle Jean Jaurès

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



christmas market in a magical setting. un imperdible y acogedor mercado navideño en un entorno mágico. weihnachtsmarkt in einem märchenhaften Dekor.

