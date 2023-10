Halloween Party Place de l’hôtel de ville Geaune, 31 octobre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

L’association a.p.e.r.o geaune vous invite pour une après-midi spéciale Halloween.

Déguisements obligatoires !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Place de l’hôtel de ville

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The association a.p.e.r.o geaune invites you to a special Halloween afternoon.

Disguises mandatory!

La asociación a.p.e.r.o geaune le invita a una tarde especial de Halloween.

¡Disfraces obligatorios!

Der Verein a.p.e.r.o geaune lädt Sie zu einem speziellen Halloween-Nachmittag ein.

Verkleidungen sind Pflicht!

Mise à jour le 2023-10-26 par Landes Chalosse