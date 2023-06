Visite » Geaune Gourmande » Place de l’Hôtel de Ville Geaune, 28 juillet 2023, Geaune.

Geaune,Landes

Laissez-vous guider dans les rues de cette charmante bastide des Landes de Gascogne. Vous découvrirez sa place centrale, ses maisons à arcades, la Tour des Augustins jusqu’au jardin médiéval ! La visite se termine par une dégustation à la Cave des Vignerons de Tursan !

Réservation conseillée..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided through the streets of this charming Landes de Gascogne bastide. You’ll discover the central square, the arcaded houses, the Tour des Augustins and the medieval garden! The tour ends with a wine tasting at the Cave des Vignerons de Tursan!

Reservations recommended.

Déjese guiar por las calles de esta encantadora bastida de las Landas de Gascoña. Descubrirá su plaza central, sus casas porticadas, la Tour des Augustins y el jardín medieval La visita termina con una degustación de vinos en la Cave des Vignerons de Tursan

Se recomienda reservar.

Lassen Sie sich durch die Straßen dieser charmanten Bastide in den Landes de Gascogne führen. Sie entdecken ihren zentralen Platz, ihre Häuser mit Arkaden, den Augustinerturm bis hin zum mittelalterlichen Garten! Der Rundgang endet mit einer Weinprobe in der Cave des Vignerons de Tursan!

Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-07 par Landes Chalosse