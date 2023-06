Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Place de l’Hôtel de ville Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse

Val-d'Oise Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse Place de l’Hôtel de ville Garges-lès-Gonesse, 10 juillet 2023, Garges-lès-Gonesse. Ateliers d’initiation au Trampoline à Garges-lès-Gonesse 10 – 12 juillet Place de l’Hôtel de ville Sur inscription Ces ateliers participatifs encadrés par un artiste professionnel seront l’occasion pour les gargeois et gargeoises de s’essayer à cette discipline autant acrobatique, sportive qu’artistique. Les ateliers seront menés par un ex-international de trampoline et sont ouverts à tous les publics. Place de l’Hôtel de ville 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@oposito.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 80 96 16 30 »}] https://docs.google.com/forms/d/1lVFEPRjOLp8CnFYV7sAJjUgB8UJpjj4ejPKfqpknrP4/edit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Place de l’Hôtel de ville Adresse 95140 Garges-lès-Gonesse Ville Garges-lès-Gonesse Departement Val-d'Oise Lieu Ville Place de l’Hôtel de ville Garges-lès-Gonesse

