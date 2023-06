Jam Session – Concert participatif en espace public Place de l’Hôtel de ville Garges-lès-Gonesse, 8 juillet 2023, Garges-lès-Gonesse.

Jam Session – Concert participatif en espace public Samedi 8 juillet, 14h30 Place de l’Hôtel de ville Entrée libre

Une Jam Session est un moment convivial entre musiciens, chanteurs et amateurs de musique. Il n’y a aucune distinction de niveau, juste un moment agréable entres amoureux de la musique à partager. La jam commence par un concert à thème par l’équipe artistique, suivie d’un temps d’échange et d’improvisation invitant les participants à partager la scène. La particularité de la jam My Charlestown est que le groupe professionnel va directement au contact des populations et artistes de la ville (école de musique, classes orchestres et autres) pour organiser ses actions.

Place de l’Hôtel de ville 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@oposito.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 80 96 16 30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

© My Charlestown