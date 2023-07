Wintzenheim fait sa révolution place de l’Hôtel de Ville et centre ville Wintzenheim, 12 juillet 2023, Wintzenheim.

Wintzenheim,Haut-Rhin

18h30 : restauration et animations. 21h30 :Défilé costumé sur le thème de la Révolution française, animations, grand feu d’artifice à 23h.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 23:00:00. EUR.

place de l’Hôtel de Ville et centre ville

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



6:30 p.m.: Catering and entertainment. 9:30 p.m.: Costume parade on the theme of the French Revolution, entertainment, large fireworks display at 11 p.m

18.30 h: comida y animación. 21.30 h: desfile de disfraces sobre la Revolución Francesa, animaciones y fuegos artificiales a las 23.00 h

18:30 Uhr:Essen und Unterhaltung. 21.30 Uhr: Kostümumzug zum Thema Französische Revolution, Animationen, großes Feuerwerk um 23 Uhr

