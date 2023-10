Mado expo place de l’Hôtel de ville Erstein, 8 janvier 2024, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

La vie de Laure Diebold, nom de guerre Mado, en 15 images et en 15 mots par des classes de CM (2014) de l’école de Hindisheim après leur rencontre avec Anne-Marie Wimmer, biographe de Laure Diebold..

2024-01-08 fin : 2024-01-19 . 0 EUR.

place de l’Hôtel de ville

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



The life of Laure Diebold, nom de guerre Mado, in 15 images and 15 words by CM classes (2014) from Hindisheim school, after meeting Anne-Marie Wimmer, Laure Diebold?s biographer.

La vida de Laure Diebold, cuyo nombre de guerra era Mado, en 15 imágenes y 15 palabras por CM classes (2014) de la escuela de Hindisheim tras conocer a Anne-Marie Wimmer, biógrafa de Laure Diebold.

Das Leben von Laure Diebold, Kriegsname Mado, in 15 Bildern und 15 Wörtern von den CM-Klassen (2014) der Schule in Hindisheim nach ihrem Treffen mit Anne-Marie Wimmer, der Biografin von Laure Diebold.

