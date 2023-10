Les Minuscules place de l’Hôtel de ville Erstein, 17 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Venez découvrir ces petits êtres ailés qui vivent dissimulés sous les fleurs de nos jardins et parcourent le monde à la recherche d’une terre d’accueil..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

place de l’Hôtel de ville

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover these little winged creatures that live hidden under the flowers in our gardens and travel the world in search of a new home.

Venga a descubrir estas pequeñas criaturas aladas que viven escondidas bajo las flores de nuestros jardines, recorriendo el mundo en busca de un nuevo hogar.

Entdecken Sie diese kleinen geflügelten Wesen, die versteckt unter den Blumen in unseren Gärten leben und die Welt auf der Suche nach einer Heimat durchstreifen.

