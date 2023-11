Un Noël pour Schotzi – théâtre de rue place de l’Hôtel de ville Erstein, 10 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Schotzi n’a qu’un souhait : pour noël, elle voudrait être une petite femme elle aussi, pour recevoir des cadeaux et dormir près du feu, ou d’un radiateur, elle n’est pas difficile..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

place de l’Hôtel de ville

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Schotzi has just one wish: for Christmas, she’d like to be a little woman too, to receive presents and sleep by the fire, or a radiator, she’s not fussy.

Schotzi sólo tiene un deseo: para Navidad le gustaría ser también una mujercita, recibir regalos y dormir junto al fuego, o un radiador, no es exigente.

Schotzi hat nur einen Wunsch: Zu Weihnachten möchte sie auch eine kleine Frau sein, um Geschenke zu bekommen und am Feuer oder an einer Heizung zu schlafen, da ist sie nicht wählerisch.

