Odile et les Cigognes place de l’Hôtel de ville Erstein, 9 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

En avant-première, un nouveau concept jamais vu en Alsace sera présenté place de l’Hôtel de Ville à 18h30. Ce spectacle Odile et les Cigognes, mêle son et lumière sur façade et pyrotechnique..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

place de l’Hôtel de ville

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



As a preview, a new concept never before seen in Alsace will be presented on Place de l’Hôtel de Ville at 6.30pm. The show, entitled Odile et les Cigognes (Odile and the Storks), combines light and sound on the façade with pyrotechnics.

Como anticipo, un nuevo concepto nunca visto en Alsacia se presentará en la Place de l’Hôtel de Ville a las 18.30 horas. El espectáculo, titulado Odile et les Cigognes (Odile y las cigüeñas), combina sonido y luz en la fachada con pirotecnia.

Als Vorpremiere wird auf dem Place de l’Hôtel de Ville um 18:30 Uhr ein neues Konzept vorgestellt, das es im Elsass noch nie gegeben hat. Diese Show Odile et les Cigognes, vermischt Ton und Licht an der Fassade mit Pyrotechnik.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du grand Ried