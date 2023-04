Randonnée pédestre Place de l’hôtel de Ville, 12 novembre 2023, Dunières.

Randonnée au profit de la gym après cancer , à des fins caritatives. 3 circuits pédestres (7 ; 14 et 22 km). Départ : 7h30 salle annexe de la mairie. Inscription sur place. Tarif : de 4 à 9€/adulte, gratuit -8 ans. Ravitaillements: 1 à 3 soupe maison.

Place de l’hôtel de Ville mairie

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Walk for the benefit of the gym after cancer, for charity. 3 walking tours (7 ; 14 and 22 km). Departure: 7:30 a.m. in the annex room of the town hall. Registration on site. Price: from 4 to 9?/adult, free for children under 8. Refreshments: 1 to 3 homemade soups

Caminata en beneficio de la gimnasia después del cáncer, con fines benéficos. 3 recorridos a pie (7, 14 y 22 km). Salida: 7.30 h en la sala anexa del ayuntamiento. Inscripción in situ. Precio: de 4 a 9 por adulto, gratis para menores de 8 años. Refrescos: de 1 a 3 sopas caseras

Wanderung zu Gunsten der Krebsgymnastik , zu wohltätigen Zwecken. 3 Wanderstrecken (7; 14 und 22 km). Start: 7:30 Uhr im Nebenraum des Rathauses. Anmeldung vor Ort. Preis: 4 bis 9 Euro/Erwachsener, kostenlos für Kinder unter 8 Jahren. Verpflegungsstellen: 1 bis 3 hausgemachte Suppen

