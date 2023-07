(En)quête de patrimoine : Qui a bâti Aubervilliers ? Place de l’Hôtel de ville d’Aubervilliers Aubervilliers, 16 septembre 2023, Aubervilliers.

(En)quête de patrimoine : Qui a bâti Aubervilliers ? Samedi 16 septembre, 11h00 Place de l’Hôtel de ville d’Aubervilliers Sur inscription. RDV devant l’Hôtel de Ville d’Aubervilliers, côté église.

Les quartiers que nous traversons au quotidien sont l’œuvre d’architectes, d’entrepreneurs et de sculpteurs qui ont construit notre environnement urbain au fil des siècles. Mais, finalement, qui a bâti le Grand Paris ? Un jeu de piste imaginé pour inviter petits et grands à découvrir le patrimoine autrement. Laissez votre regard s’attarder sur les façades et découvrez les signatures d’architectes gravées dans la pierre lors d’une grande balade urbaine organisée par le Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme et la Ville d’Aubervilliers.

Place de l’Hôtel de ville d’Aubervilliers 2 Rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

© Les Cultiveuses