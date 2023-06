Les vendredis festifs Place de l’hôtel de ville Dannemarie, 23 juin 2023, Dannemarie.

Dannemarie,Haut-Rhin

Marché nocturne avec concerts gratuits et petite restauration.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 22:00:00. 0 EUR.

Place de l’hôtel de ville

Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est



Night market with free concerts and light refreshments

Mercado nocturno con conciertos y aperitivos gratuitos

Nachtmarkt mit kostenlosen Konzerten und kleinen Snacks

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme du Sundgau