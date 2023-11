Vente éphémère de Noël Place de l’Hôtel de Ville Compiègne, 9 décembre 2023, Compiègne.

Compiègne,Oise

Soutenons l’artisanat local ! L’Office de Tourisme de Compiègne ouvre ses portes à des créateurs locaux ! Seront au rendez-vous : Green Spot Design (terrarium), Inaurava (bijoux) et Fairy Candle (bougies naturelles) !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:15:00. 0 .

Place de l’Hôtel de Ville

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



Support local crafts! The Compiègne Tourist Office is opening its doors to local creators! We’ll be there: Green Spot Design (terrarium), Inaurava (jewelry) and Fairy Candle (natural candles)!

¡Apoye la artesanía local! La Oficina de Turismo de Compiègne abre sus puertas a los diseñadores locales ¡Nosotros estaremos allí! Green Spot Design (terrarios), Inaurava (bisutería) y Fairy Candle (velas naturales)

Unterstützen wir das lokale Kunsthandwerk! Das Fremdenverkehrsamt von Compiègne öffnet seine Türen für lokale Kunsthandwerker! Mit dabei sind: Green Spot Design (Terrarium), Inaurava (Schmuck) und Fairy Candle (natürliche Kerzen)!

Mise à jour le 2023-11-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme