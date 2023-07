Castel Déclic Place de l’Hôtel de ville Château-Porcien, 12 juillet 2023, Château-Porcien.

Château-Porcien,Ardennes

Castel Déclic a pour vocation de répandre et de développer le goût de la photographie et ses techniques.

Place de l’Hôtel de ville

Château-Porcien 08360 Ardennes Grand Est



Castel Déclic’s vocation is to spread and develop the taste for photography and its techniques

Castel Déclic pretende difundir y desarrollar el gusto por la fotografía y sus técnicas

Castel Déclic hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Liebe zur Fotografie und ihren Techniken zu verbreiten und zu entwickeln

