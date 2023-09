BALADE EN PETIT TRAIN AU COEUR DES VIGNES Place de l’Hôtel de Ville Chalonnes-sur-Loire, 9 septembre 2023, Chalonnes-sur-Loire.

Chalonnes-sur-Loire,Maine-et-Loire

Un Petit train, pas comme les autres ! Découvrez le vignoble entre Loire et Layon autrement avec le Petit train dans les vignes..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 16:15:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A small train, like no other! Discover the vineyards between the Loire and Layon in a different way with the Little Train in the vineyards.

Un trenecito sin igual Descubra los viñedos entre el Loira y Layon de una forma diferente con el Petit Train dans les Vignes.

Ein kleiner Zug, nicht wie alle anderen! Entdecken Sie das Weinbaugebiet zwischen Loire und Layon einmal anders mit dem Petit train dans les vignes (Kleiner Zug in den Weinbergen).

Mise à jour le 2023-07-26 par eSPRIT Pays de la Loire