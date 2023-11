Réveillon de la Saint-Sylvestre Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 31 décembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

Le Dimanche 31 Décembre 2023,dès 20h00, de Cérilly Loisirs Animation et Gilles Friaud « Restaurant Chez Chaumat » sont très heureux de pouvoir vous convier, à nouveau, au passage à l’année nouvelle. Spectacles Joël Pasquet suivis de la soirée dansante..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On Sunday December 31, 2023, from 8:00 pm, Cérilly Loisirs Animation and Gilles Friaud « Restaurant Chez Chaumat » are delighted to invite you, once again, to the passage to the new year. Joël Pasquet shows followed by dancing.

El domingo 31 de diciembre de 2023, a partir de las 20:00, Cérilly Loisirs Animation y Gilles Friaud « Restaurant Chez Chaumat » tienen el placer de invitarle, una vez más, al paso al nuevo año. Espectáculo de Joël Pasquet seguido de baile.

Am Sonntag, den 31. Dezember 2023, ab 20:00 Uhr, freuen sich de Cérilly Loisirs Animation und Gilles Friaud « Restaurant Chez Chaumat », Sie erneut zum Jahreswechsel einladen zu können. Joël Pasquet tritt auf, gefolgt von einem Tanzabend.

