Bourse aux jouets et aux livres Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 17 décembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

L’ASC JUDO organise une bourse aux jouets, livres, jeux CD,…etc…, le Dimanche 17 Décembre 2023, de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Cérilly.

Buffet, buvette, parking sur place.

Entrée gratuite..

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The ASC JUDO is organizing a toy, book, game and CD fair on Sunday December 17, 2023, from 9am to 5pm, at the Cérilly village hall.

Buffet, refreshments, parking on site.

Free admission.

La ASC JUDO organiza una feria de juguetes, libros, juegos en CD, etc., el domingo 17 de diciembre de 2023, de 9.00 a 17.00 horas, en la sala de fiestas de Cérilly.

Buffet, bar, aparcamiento.

Entrada gratuita.

Der ASC JUDO organisiert am Sonntag, den 17. Dezember 2023, von 9 bis 17 Uhr im Festsaal von Cérilly eine Börse für Spielzeug, Bücher, CD-Spiele, …etc.

Buffet, Getränkestand, Parkplätze vor Ort.

Kostenloser Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-03 par OTI Vallée du Coeur de France