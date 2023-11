Spectacle « Celle qui dit qu’elle a perdu son nom » Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 9 décembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

L’association Polymorphe accueille la Compagnie Chien mange Chien, le Samedi 9 Décembre 2023, à 17h, à la Salle des Fêtes de Cérilly pour le spectacle « Celle qui dit qu’elle a perdu son nom ».

Fable onirique, spectacle à partir de 6 ans.

Au chapeau.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Polymorphe association welcomes the Compagnie Chien mange Chien, on Saturday December 9, 2023, at 5pm, at the Salle des Fêtes de Cérilly for the show « Celle qui dit qu’elle a perdu son nom ».

A dreamlike fable for ages 6 and up.

By the hat

La asociación Polymorphe acoge a la Compagnie Chien mange Chien, el sábado 9 de diciembre de 2023, a las 17:00 horas, en la Salle des Fêtes de Cérilly, para el espectáculo « Celle qui dit qu’elle a perdu son nom ».

Una fábula onírica, a partir de 6 años.

Al sombrero

Der Verein Polymorphe begrüßt die Compagnie Chien mange Chien am Samstag, den 9. Dezember 2023, um 17 Uhr in der Salle des Fêtes in Cérilly für die Aufführung « Celle qui dit qu’elle a perdu son nom ».

Fable onirique, Aufführung ab 6 Jahren.

An den Hut

Mise à jour le 2023-11-15 par OTI Vallée du Coeur de France