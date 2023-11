Conférence Eglises et Chapelles en Pays de Tronçais Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 25 novembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

La Paroisse Saint-Mayeul de Tronçais et l’Association Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais, accueillent le Père Daniel Moulinet, le Samedi 25 Novembre à 14h30, pour une conférence sur les églises et les chapelles du Pays de Tronçais..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Paroisse Saint-Mayeul de Tronçais and the Association Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais welcome Father Daniel Moulinet, on Saturday November 25 at 2.30pm, for a talk on the churches and chapels of the Pays de Tronçais.

La parroquia de Saint-Mayeul de Tronçais y la asociación Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais recibirán al padre Daniel Moulinet el sábado 25 de noviembre a las 14.30 h para una conferencia sobre las iglesias y capillas del Pays de Tronçais.

Die Pfarrei Saint-Mayeul de Tronçais und die Association Mémoire de Cérilly et du Pays de Tronçais begrüßen Pater Daniel Moulinet am Samstag, den 25. November um 14:30 Uhr zu einem Vortrag über die Kirchen und Kapellen des Pays de Tronçais.

Mise à jour le 2023-11-03 par OTI Vallée du Coeur de France