Séance de cinéma « Bernadette » Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 11 novembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

Samedi 11 novembre 2023 à 20h30 à la salle des fêtes de Cérilly; projection du film: BERNADETTE.

Film français (2023)

Réalisé par Léa Domenach

Avec : Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz…

Tarifs : adulte : 5.00€ – enfant : 3.50€.

2023-11-11 20:30:00 fin : 2023-11-11 23:00:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday, November 11, 2023 at 8:30pm at the Salle des Fêtes in Cérilly; screening of the film BERNADETTE.

French film (2023)

Directed by Léa Domenach

Starring Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz…

Prices: adults: 5.00? children: 3.50?

Sábado 11 de noviembre de 2023 a las 20.30 h en la sala de fiestas de Cérilly; proyección de la película BERNADETTE.

Película francesa (2023)

Dirigida por Léa Domenach

Protagonistas : Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz…

Precios: adultos: 5,00 ? niños: 3,50 ?

Samstag, 11. November 2023 um 20:30 Uhr im Festsaal von Cérilly; Vorführung des Films: BERNADETTE.

Französischer Film (2023)

Regie: Léa Domenach

Mit: Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz…

Preise: Erwachsene: 5.00 ? Kinder: 3.50 ?

