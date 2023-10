Flagrant déni- Soirée Maupassant Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 4 novembre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

Soirée Maupassant à Cérilly, organisée par Les Fous d’Allier, à la salle des fêtes, le Samedi 4 Novembre à partir de 20h00. 1ère partie: lecture animée d’une nouvelle de Maupassant. 2ème partie: spectacle « Flagrant Déni ». Entracte avec soupes et buvette..

2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 23:30:00. .

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Maupassant à Cérilly evening, organized by Les Fous d’Allier, at the Salle des Fêtes, Saturday November 4 from 8:00 pm. part 1: lively reading of a Maupassant short story. part 2: « Flagrant Déni » show. Intermission with soup and refreshments.

Velada Maupassant en Cérilly, organizada por Les Fous d’Allier, en la Salle des Fêtes, el sábado 4 de noviembre a partir de las 20.00 h. parte 1: lectura animada de un cuento de Maupassant. segunda parte: espectáculo « Flagrant Déni ». Intermedio con sopa y refrescos.

Maupassant-Abend in Cérilly, organisiert von Les Fous d’Allier, im Festsaal am Samstag, den 4. November ab 20.00 Uhr. teil 1: Animierte Lesung einer Kurzgeschichte von Maupassant. 2. Teil: Schauspiel « Flagrant Déni ». Pause mit Suppen und Getränken.

Mise à jour le 2023-10-18 par OTI Vallée du Coeur de France