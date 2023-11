Fête d’Halloween Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 31 octobre 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

L’association « Les Fous d’Allier » organise sa 3ème fête d’Halloween à la Salle des Fêtes de Cérilly..

2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. .

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The « Les Fous d’Allier » association is organizing its 3rd Halloween party at the Salle des Fêtes in Cérilly.

La asociación « Les Fous d’Allier » organiza su 3ª fiesta de Halloween en la Salle des Fêtes de Cérilly.

Der Verein « Les Fous d’Allier » organisiert seine 3. Halloween-Party in der Festhalle von Cérilly.

Mise à jour le 2023-10-23 par OTI Vallée du Coeur de France