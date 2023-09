Geoffrey a pris un coup de vieux Place de l’Hôtel de Ville Cérilly, 1 octobre 2023, Cérilly.

Geoffrey Bugnot vous invite à découvrir son one man show, Dimanche 1er Octobre 2023, à 15h00, à la salle des fêtes de Cérilly..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Geoffrey Bugnot invites you to discover his one-man show, Sunday October 1, 2023, at 3pm, at the Salle des Fêtes in Cérilly.

Geoffrey Bugnot le invita a ver su espectáculo unipersonal el domingo 1 de octubre de 2023 a las 15.00 horas en la Salle des Fêtes de Cérilly.

Geoffrey Bugnot lädt Sie ein, seine One-Man-Show am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, um 15.00 Uhr im Festsaal von Cérilly zu sehen.

