Exposition – Jouets avec moi Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres Exposition – Jouets avec moi Place de l’Hôtel de Ville Bressuire, 2 janvier 2024, Bressuire. Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00 Venez découvrir pendant les vacances de Noël, une exposition avec de nombreux jouets d’autrefois..

Venez découvrir pendant les vacances de Noël, une exposition avec de nombreux jouets d’autrefois.

Venez découvrir pendant les vacances de Noël, une exposition avec de nombreux jouets d’autrefois. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville Sous les arcades

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-16 par OT Bocage Bressuirais Détails Catégories d’Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Code postal 79300 Lieu Place de l'Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville Sous les arcades Ville Bressuire Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Place de l'Hôtel de Ville Bressuire Latitude 46.84169 Longitude -0.49317 latitude longitude 46.84169;-0.49317

Place de l'Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/