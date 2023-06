Fête de la musique – Météo-Ciel Place de l’Hôtel de Ville Bressuire, 21 juin 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

La Traversée fête la musique ! Les danseuses enfants et adultes de La Traversée participeront cette année aux festivités du 21 juin. Elles présenteront leur création Météo-Ciel..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 19:30:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Traversée celebrates music! La Traversée’s children’s and adult dancers will be taking part in this year’s festivities on June 21. They will be presenting their creation Météo-Ciel.

La Traversée celebra la música Los bailarines infantiles y adultos de La Traversée participarán en las fiestas de este año el 21 de junio. Presentarán su creación Météo-Ciel.

La Traversée feiert die Musik! Die Kinder- und Erwachsenentänzerinnen von La Traversée werden in diesem Jahr an den Feierlichkeiten am 21. Juni teilnehmen. Sie werden ihre Kreation Météo-Ciel vorstellen.

