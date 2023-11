Corrida pédestre du vieux Boussac place de l’Hôtel de Ville Boussac, 29 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

6km dans le vieux Boussac éclairé..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.

place de l’Hôtel de Ville

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



6km in the old illuminated Boussac.

6 km por el viejo Boussac con las luces encendidas.

6km durch die beleuchtete Altstadt von Boussac.

Mise à jour le 2023-11-15 par Creuse Tourisme