Marché de Noel du Téléthon Place de l’hôtel de ville Boussac, 9 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Possibilité de déguster sur place ou à emporter:

Huîtres , vin blanc , soupes de légumes maison , pâtisseries françaises et spécialités anglaises , vin chaud , crêpes…

Cassoulet sur réservation 12€ la part sur réservation.

Vente d objets du téléthon et exposants . Animations variées :

Rallye de vélos , chorale, Pompiers de Boussac démonstration de force ,tombola , parcours de rapidité pour les enfants, randonnée pédestre et coureurs à partir de 14h, maquillage , démonstration des Kiens de Soumans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Place de l’hôtel de ville

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Taste on site or take away:

Oysters, white wine, homemade vegetable soups, French pastries and English specialties, mulled wine, crêpes…

Cassoulet on reservation 12? a slice.

Sale of telethon items and exhibitors. Varied entertainment:

Bicycle rally, choir, Boussac fire department show of strength, tombola, speed course for children, walking and running race from 2pm, face painting, demonstration by the Soumans Kiens.

Se puede comer en el restaurante o para llevar:

Ostras, vino blanco, sopas de verduras caseras, bollería francesa y especialidades inglesas, vino caliente, crêpes…

Cassoulet sobre reserva 12? la parte sobre reserva.

Venta de artículos de telemaratón y expositores. Actividades diversas:

Bicicletada, coro, demostración de fuerza de los bomberos de Boussac, tómbola, circuito de velocidad para niños, marcha y carrera a partir de las 14h, pintura de caras, demostración de los Kiens de Soumans.

Möglichkeit, vor Ort zu probieren oder mitzunehmen:

Austern, Weißwein, hausgemachte Gemüsesuppen, französisches Gebäck und englische Spezialitäten, Glühwein, Crêpes…

Cassoulet auf Vorbestellung 12? pro Stück auf Vorbestellung.

Verkauf von Telethon-Objekten und Ausstellern. Verschiedene Animationen:

Fahrradrallye, Chor, Feuerwehr von Boussac, Tombola, Schnelligkeitsparcours für Kinder, Wanderung und Läufer ab 14 Uhr, Schminken, Vorführung der Kiens von Soumans.

Mise à jour le 2023-11-13 par Creuse Confluence Tourisme