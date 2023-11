Fête de Noel Place de l’Hôtel de Ville Boussac, 2 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Toute la magie de Noël réunie à Boussac ! Exposants, ateliers, Père Noël, chansons… Tout sera là pour émerveiller petits et grands ! Ne repartez pas sans votre vin chaud ou votre chocolat chaud et votre crêpe !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



All the magic of Christmas gathered in Boussac! Exhibitors, workshops, Santa Claus, songs? Everything will be there to amaze young and old! Don’t leave without your mulled wine or your hot chocolate and your pancake!

¡Toda la magia de la Navidad junta en Boussac! Expositores, talleres, Papá Noel, canciones.. Todo estará ahí para sorprender a grandes y pequeños No te vayas sin tu vino caliente o tu chocolate caliente y tu tortita

Der ganze Weihnachtszauber in Boussac vereint! Aussteller, Workshops, Weihnachtsmann, Lieder? Alles wird da sein, um Groß und Klein in Staunen zu versetzen! Gehen Sie nicht ohne Ihren Glühwein, Ihre heiße Schokolade und Ihren Crêpe nach Hause!

Mise à jour le 2023-11-03 par Creuse Tourisme