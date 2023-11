Cet évènement est passé Exposition à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Boussac Catégories d’Évènement: Boussac

Creuse Exposition à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Boussac, 10 novembre 2023, Boussac. Boussac,Creuse Exposition de mosaïques de Carol Sence.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 12:00:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of mosaics by Carol Sence Exposición de mosaicos de Carol Sence Mosaikausstellung von Carol Sence

