Passez une journée à Boussac au temps du Moyen Âge Place de l’Hôtel de Ville Boussac, 17 septembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Venez (re)découvrir cette petite ville du XIIe au XVIe siècle au cours d’une promenade dans les vieilles rues de la ville. De nombreux vestiges sont visibles à qui sait ouvrir l’oeil ! Vous pourrez découvrir les emparts, tours, portes d’entrée, maisons…

Au cœur des affrontements entre le royaume de France et celui d’Angleterre, vous voyagerez aux côtés des seigneurs de Boussac et du roi de France Charles VII. Partez à la découverte de cette cité médiévale avec Étienne, doctorant en histoire..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and (re)discover this small town from the 12th to the 16th century during a stroll through the old streets. If you keep your eyes peeled, you’ll see a wealth of remains! You’ll discover emparts, towers, gateways, houses…

At the heart of the confrontations between the French and English kingdoms, you’ll travel alongside the lords of Boussac and the French king Charles VII. Discover this medieval town with Étienne, a doctoral student in history.

Venga a (re)descubrir esta pequeña ciudad de los siglos XII al XVI en un paseo por sus antiguas calles. Si mantiene los ojos bien abiertos, verá una gran cantidad de vestigios Descubrirá emparrados, torres, puertas, casas…

En el corazón de los enfrentamientos entre los reinos francés e inglés, viajará junto a los señores de Boussac y el rey francés Carlos VII. Descubra esta ciudad medieval de la mano de Étienne, doctorando en Historia.

Entdecken Sie diese kleine Stadt vom 12. bis zum 16. Jahrhundert bei einem Spaziergang durch die alten Straßen der Stadt (wieder). Zahlreiche Überreste sind sichtbar, wenn man die Augen offen hält! Sie können Emporen, Türme, Eingangstore und Häuser entdecken…

Inmitten der Auseinandersetzungen zwischen dem französischen und dem englischen Königreich reisen Sie an der Seite der Herren von Boussac und des französischen Königs Karl VII. Gehen Sie mit Étienne, einem Doktoranden der Geschichte, auf Entdeckungsreise durch diese mittelalterliche Stadt.

Mise à jour le 2023-07-19 par Creuse Tourisme