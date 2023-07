37ème brocante Place de l’Hôtel de Ville Boussac, 15 juillet 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Exposants professionnels et particuliers – renseignements et inscriptions à la mairie, bulletin téléchargeable sur www.boussac.fr.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Professional and private exhibitors – information and registration at the town hall, bulletin downloadable from www.boussac.fr

Expositores profesionales y privados – información e inscripción en el ayuntamiento, formulario descargable en www.boussac.fr

Professionelle und private Aussteller – Informationen und Anmeldungen im Rathaus, Bulletin zum Herunterladen auf www.boussac.fr

Mise à jour le 2023-05-02 par Creuse Tourisme