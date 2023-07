Atelier de théâtre Place de l’hôtel de ville Boussac, 7 février 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Atelier animé par Cécile Duval et Marie Lopes comédiennes du Théâtre d’Or. Elles animent des cours de théâtre pour amateurs ou professionnels depuis 15 ans. Un travail ludique basé sur le texte, le souffle, l’écoute, le rythme, le chœur, qui pousse le comédien à trouver sa liberté et sa présence en s’appuyant sur l’énergie collective..

2023-02-07 fin : 2023-02-07 20:00:00. .

Place de l’hôtel de ville Salle de cinéma

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Cécile Duval and Marie Lopes, actors with Théâtre d’Or. They have been running drama classes for amateurs and professionals for 15 years. A playful approach based on text, breathing, listening, rhythm and chorus, which encourages the actor to find his or her freedom and presence through collective energy.

Taller dirigido por Cécile Duval y Marie Lopes, actrices del Théâtre d’Or. Imparten clases de teatro para aficionados y profesionales desde hace 15 años. Un enfoque lúdico basado en el texto, la respiración, la escucha, el ritmo y el canto, que anima a los actores a encontrar su libertad y su presencia apoyándose en la energía del grupo.

Dieser Workshop wird von Cécile Duval und Marie Lopes, Schauspielerinnen des Théâtre d’Or, geleitet. Sie leiten seit 15 Jahren Theaterkurse für Amateure und Profis. Eine spielerische Arbeit, die auf dem Text, dem Atem, dem Zuhören, dem Rhythmus und dem Chor basiert und den Schauspieler dazu bringt, seine Freiheit und seine Präsenz zu finden, indem er sich auf die kollektive Energie stützt.

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Confluence Tourisme