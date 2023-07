Été magique – Rencontres et spectacles autour de la magie Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf, 11 août 2023, Bourganeuf.

L’été magique, c’est une invitation à (re)découvrir le monde de la magie nouvelle.

La magie c’est un ensemble de technique, un art, une manière de voir le monde. Elle nous permet de nous rassembler et de rêver, en repoussant les limites du réel !

Rendez-vous le 11 août au coeur de la Tour Lastic à Bourganeuf pour rencontrer l’artiste magicien Jules Metge.

16h00

L’artiste Magicien Jules Metge vous emporte dans un atelier singulier :

« Et si on faisait de la magie sans être magicien ni magicienne ? C’est ce que propose cet atelier au croisement entre illusionnisme et théâtre, où les rôles sont inversés. En partant de vos histoires ou de vos souvenirs, anecdotes ou de légendes, découvrez comment un simple tour de magie peut se transformer en une histoire intrigante et passionnante. Apprendre les fondamentaux de la magie des cartes, choisir une histoire et mettre en scène le tour : ce sont tous les enjeux de cet atelier ludique et participatif. »

18h00

L’artiste Magicien Jules Metge donnera une représentation exceptionnelle de son spectacle Répétition :

Un illusionniste vous propose d’assister à la répétition d’un spectacle inachevé, encore en création. Il garde son texte à portée de main, rature et réécrit ses répliques selon vos réactions, essaye et improvise des tours de cartes dont il ne connaît pas la fin. L’illusionniste est obsédé par le fameux Tour de la Carte Perdue et Retrouvée, et veut en trouver la meilleure version, celle qui sera le clou de son spectacle. Les effets s’enchaînent, et vous êtes pris d’un doute : l’illusionniste ne se joue-t-il pas de nous ? Peut-être que tout est écrit et qu’il connaît déjà la fin…

Soyez les bienvenu·es !

