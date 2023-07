Fete Nationale et soupe au pistou à Bouc-Bel-Air Place de l’Hôtel de ville Bouc-Bel-Air, 14 juillet 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

C’est désormais une tradition. Le 14 juillet, la cérémonie sur la place de l’hôtel de ville est suivie du défilé des forces vives de la commune et…de la soupe au pistou accompagnée de son baletti..

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Place de l’Hôtel de ville

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s now a tradition. On July 14th, the ceremony in the Place de l?Hôtel de Ville is followed by a parade of the commune?s vital forces, and?pistou soup with baletti.

Ya es una tradición. El 14 de julio, la ceremonia en la Place de l’Hôtel de Ville va seguida de un desfile de los principales actores del municipio y… la sopa pistou y el baletti.

Es ist mittlerweile zu einer Tradition geworden. Am 14. Juli findet die Zeremonie auf dem Rathausplatz statt, gefolgt von einer Parade der aktiven Kräfte der Gemeinde und? der Pistou-Suppe mit Baletti.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence