Concert Caritatif Place de l’Hôtel de ville Bœrsch, 3 décembre 2023, Bœrsch.

Bœrsch,Bas-Rhin

Hisse et oh ! L »Harmonie de Bischoffsheim vous invite à fendre les flots. Enfilez votre cirée, et montez à bord..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Place de l’Hôtel de ville

Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est



Heave and oh! The Harmonie de Bischoffsheim invites you to take to the waves. Put on your foulies and climb aboard.

¡Arriba las olas! El Harmonie de Bischoffsheim te invita a surcar las olas. Póngase los pantalones y suba a bordo.

Hiss und oh! Die ‘Harmonie de Bischoffsheim’ lädt Sie ein, die Wellen zu teilen. Ziehen Sie Ihr Ölzeug an und gehen Sie an Bord.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile