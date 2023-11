Thé dansant à Beauvoir-sur-Niort Place de l’Hôtel de Ville Beauvoir-sur-Niort, 2 novembre 2023, Beauvoir-sur-Niort.

Beauvoir-sur-Niort,Deux-Sèvres

Le Comité d’Animation de Beauvoir-sur-Niort organise un thé dansant le 2 novembre.

Informations : https://www.intramuros.org/beauvoir-sur-niort/agenda/287052

Le jeudi 2 novembre 2023, de 14h30 à 19h30

Salle du Dr Jean Richard, Beauvoir-sur-Niort

Réservations souhaitées (voir image ci-contre).

Place de l’Hôtel de Ville Salle du Dr Jean Richard

Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Comité d’Animation de Beauvoir-sur-Niort is organizing a tea dance on November 2.

Information: https://www.intramuros.org/beauvoir-sur-niort/agenda/287052

Thursday, November 2, 2023, 2.30 pm to 7.30 pm

Salle du Dr Jean Richard, Beauvoir-sur-Niort

Reservations essential (see image opposite)

El Comité de Animación de Beauvoir-sur-Niort organiza un baile del té el 2 de noviembre.

Información: https://www.intramuros.org/beauvoir-sur-niort/agenda/287052

Jueves 2 de noviembre de 2023, de 14.30 h a 19.30 h

Sala del Dr. Jean Richard, Beauvoir-sur-Niort

Reserva obligatoria (ver imagen de al lado)

Das Comité d’Animation de Beauvoir-sur-Niort organisiert am 2. November einen Tanztee.

Informationen: https://www.intramuros.org/beauvoir-sur-niort/agenda/287052

Am Donnerstag, den 2. November 2023, von 14.30 bis 19.30 Uhr

Salle du Dr Jean Richard, Beauvoir-sur-Niort

Reservierungen erwünscht (siehe nebenstehendes Bild)

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Niort Marais Poitevin