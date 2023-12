Téléthon Place de l’hôtel de ville Arudy, 9 décembre 2023 10:00, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Sur la Place de l’Hôtel de Ville :

Tyrolienne

Casse-croûte

Balade en camion de pompier

Exposition, moto trial

Chanteurs DECANT’AUSSAU

Mise à disposition d’urnes

Participation de commerçants et de nombreuses associations d’Arudy

Animations diverses….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Place de l’hôtel de ville

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the Place de l’Hôtel de Ville :

Tyrolean traverse

Snacks

Fire engine ride

Exhibition, moto trial

DECANT’AUSSAU singers

Provision of urns

Participation of shopkeepers and numerous Arudy associations

Various entertainment…

En la Place de l’Hôtel de Ville :

Tirolina

Cafetería

Paseo en coche de bomberos

Exposición, prueba de motos

Cantantes de DECANT’AUSSAU

Provisión de urnas

Participación de comerciantes y numerosas asociaciones de Arudy

Diversas animaciones…

Auf dem Rathausplatz :

Tiroler Seilbahn

Imbiss

Fahrt mit einem Feuerwehrauto

Ausstellung, Motorradtrial

Sänger DECANT’AUSSAU

Bereitstellung von Urnen

Teilnahme von Händlern und zahlreichen Vereinen aus Arudy

Verschiedene Animationen…

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées