Noël des commerçants Place de l’Hôtel de ville Arudy Arudy, 16 décembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Venez rencontrer vos commerçants locaux pour les découvrir ou redécouvrir … En présence du Père Noël !

9h : accueil avec des viennoiseries

11h : chants avec « Haut e Baish »

14h -17h : Rencontre avec le Père Noël

16h : Le sport des petits lutins par Emma

16h30 : Goûter offert pour les enfants par le comité des fêtes d’Arudy

17h30 : élection du plus beau pull moche de noël.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Place de l’Hôtel de ville Arudy

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet your local merchants to discover or rediscover them? In the presence of Santa Claus!

9am: welcome with pastries

11am: Carols with « Haut e Baish

2pm – 5pm: Meet Santa Claus

4pm: Little elves’ sport by Emma

4:30pm: Snacks for children provided by the Arudy Festival Committee

5:30pm: Election of the most beautiful ugly christmas sweater

Ven a conocer a los comerciantes de tu barrio y descúbrelos o redescúbrelos.. ¡En presencia de Papá Noel!

9h: bienvenida con pastas

11h: Villancicos con « Haut e Baish

14.00 – 17.00: Encuentro con Papá Noel

16.00 h: Deporte de los pequeños duendes a cargo de Emma

16.30 h: Merienda para los niños a cargo del Comité de la Fiesta de Arudy

17.30 h: Elección del mejor jersey feo de Navidad

Treffen Sie Ihre lokalen Händler, um sie zu entdecken oder wiederzuentdecken? In Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

9h: Empfang mit Gebäck

11h : Singen mit « Haut e Baish »

14h -17h: Treffen mit dem Weihnachtsmann

16h: Der Sport der kleinen Wichtel von Emma

16.30 Uhr: Vom Festkomitee von Arudy angebotener Imbiss für die Kinder

17.30 Uhr: Wahl des schönsten hässlichen Weihnachtspullovers

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées