Les lumières de l’Avent Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr, 25 novembre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Marché artisanal, spécialités de Noël, balade aux lanternes et rencontre avec le saint Nicolas, dans une ambiance conviviale. Vin et chocolat chaud à déguster sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Place de l’hôtel de ville

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Craft market, Christmas specialties, lantern walk and meeting with Saint Nicholas, in a friendly atmosphere. Wine and hot chocolate to be tasted on the spot.

Mercado de artesanía, especialidades navideñas, paseo de farolillos y encuentro con San Nicolás, en un ambiente acogedor. Vino y chocolate caliente para degustar in situ.

Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsspezialitäten, Laternenwanderung und Begegnung mit dem Heiligen Nikolaus in einer gemütlichen Atmosphäre. Wein und heiße Schokolade können vor Ort verkostet werden.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg