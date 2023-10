Balade contée aux lanternes Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr, 25 novembre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

Balade à la lueur de lanternes pour petits et grands dans les rues du village viticole, ponctuée par une belle histoire contée..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:30:00. EUR.

Place de l’hôtel de ville

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



Lantern-lit stroll for young and old through the streets of the wine-growing village, punctuated by a beautiful story.

Un paseo a la luz de las linternas para grandes y pequeños por las calles del pueblo del vino, amenizado con una bella historia.

Spaziergang im Schein von Laternen für Groß und Klein durch die Straßen des Weindorfes, unterbrochen von einer schönen, erzählten Geschichte.

